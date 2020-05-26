Махачкала, , 12:32 — REGNUM Три спасательных центра МЧС России направлены в Дагестан для санитарной обработки социально значимых объектов и мест, наиболее посещаемых населением. В настоящее время в республике в этом направлении работают 200 человек и 40 единиц техники, сообщили ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил МЧС провести на территории Дагестана, где сложилась сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19 и пневмонией, масштабные мероприятия по санитарной обработке. Глава государства потребовал обратить особое внимание на необходимость дезинфекции соцучреждений.

Мероприятия по санобработке общественных территорий и соцучреждений проводятся в Дагестане с 20 мая силами Ногинского и Донского спасательных центров — всего 140 человек и 26 единиц техники. По состоянию на 18:00 24 мая ими было обработано более 1 млн кв. м площади объектов в Махачкале, Каспийске, Дербенте и Хасавюртовском районе.

Накануне, 25 мая, в Дагестан прибыло третье подразделение МЧС — специалисты Волжского спасательного центра в составе 60 человек, имеющие в распоряжении 14 единиц техники. Они будут работать в предгорной и горной зонах республики.