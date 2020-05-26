Пенза, , 12:31 — REGNUM Иностранным студентам Пензенского госуниверситета централизованное духовное управление мусульман оказало помощь в виде предоставления продуктов первой необходимости, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

В честь окончания месяца Рамазан пензенские предприниматели закупили и организовали доставку продуктов питания для студентов-мусульман. Для праздничного стола их обеспечили овощами, мясом, крупами и другими необходимыми продуктами. Студенты поблагодарили неравнодушных предпринимателей за оказанную помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, студенты пензенских колледжей получают продуктовые наборы в качестве компенсации за предоставление бесплатного питания в период очного обучения.

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