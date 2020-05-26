* запрещённая в России организация

Кабул, , 12:24 — REGNUM Власти Афганистана планируют отпустить на свободу еще 900 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 26 мая сообщает Al Arabia со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, на свободу уже вышло 100 боевиков, вскоре будут отпущены еще 900.

По мнению чиновников, данный акт должен способствовать налаживанию диалога между враждующими сторонами.

Напомним, ранее в воскресенье 24 мая боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о прекращении огня сроком на три дня в ознаменования окончания месяца Рамадан.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.