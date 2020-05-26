Москва, , 12:21 — REGNUM Россия выйдет из кризиса без больших потерь, предсказанных российскими экспертами. Об этом заявил журналист Владимир Познер на шоу «Просто о сложном».

По его словам, российские власти действуют точно, но не безупречно. «Но в общем и целом страна начинает выходить из этого кризиса без тех гигантских потерь, которые предсказывали», — сказал журналист.

Он отметил, что единственным ущемлением в режиме самоизоляции остается невозможность видеться с друзьями. Вместе с тем Познер добавил, что выполняет все предписания по ношению маски и перчаток. «Если все будут это соблюдать, то мы скорее выйдем из этого карантина», — сказал журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 мая в России выявили 362 342 случая заражения коронавирусом, в том числе 8915 за минувшие сутки. Выздоровели 131 129 человек, скончались 3807 пациентов.

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