Бишкек, , 12:19 — REGNUM В Киргизию вернулись 22 киргизстанца, застрявших в Индии из-за отмены авиарейсов по причине пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Индийская сторона организовала для их возвращения на родину чартерный рейс авиакомпании «Air India» по маршруту Дели — Бишкек.

Отмечается, что большая часть вернувшихся в Киргизию граждан находилась в Индии на лечении и реабилитации после операции.

Всех возвращенных на родину киргизстанцев сразу по прибытии поместили в обсерваций на карантин по коронавирусу.