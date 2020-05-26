Шри-Джаяварденепура-Котте, , 12:22 — REGNUM Решение о разрешении на перемещения внутри страны, которое было ограниченно из-за пандемии коронавируса, а также о сокращении комендантского часа, приняли власти Шри-Ланки. Об этом 26 мая сообщает посольство РФ в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике на своей странице в соцсети Facebook.

«Разрешено перемещение между дистриктами (районами)», — говорится в сообщении и уточняется, что исключение для данного решения составляют дистрикты Коломбо и Гампаха.

Также сообщается, что власти страны сократили комендантский час с ранее действовавшего срока с 20:00 до 05:00, на период с 22:00 до 04:00.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Южной Корее зафиксировали признаки восстановления индекса потребительских настроений.