Екатеринбург, , 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В частности, при проверке были выявлены нарушения санитарно-эпидемического законодательства. В первую очередь речь идёт о мероприятиях в рамках режима повышенной готовности, который действует в Свердловской области из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на складе коронавирусом заразились более 100 человек. Роспотребнадзор требует в суде приостановить его работу. А в магазинах сети на территории Свердловской области были найдены нарушения.