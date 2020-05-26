Уфа, , 12:20 — REGNUM 46 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Башкирии. Об этом 26 мая сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, всего в больницах республики лечатся 846 пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией. При этом к аппаратам ИВЛ подключены семь граждан.

Дома проходят лечение одна тысяча человек, зараженных коронавирусом. При этом полностью справились с инфекцией 902 гражданина, в том числе 18 — за минувшие сутки. В этот период времени не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19, поэтому число умерших пациентов от этой болезни не изменилось и составило 18 человек.

Таким образом, в Башкирии выявили 2851 фактов заражения коронавирусом (плюс 79 в — в минувшие сутки).

По словам Максима Забелина, коэффициент распространения вируса в Башкирии составляет 0,9 и сохраняется неизменным на протяжении несколько дней. В связи с этим, в регионе темп прироста составляет менее семи процентов от числа жителей.

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