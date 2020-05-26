Саранск, , 12:17 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 26 мая выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 1684 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб России.

До настоящего момента полностью выздоровели 553 человека, за последние сутки выписаны 11 жителей республики. 12 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

На 26 мая наибольшее число новых носителей коронавируса выявлено в Саранске — 16 человек, 12 — в Рузаевском районе, по двое — в Атяшевском и Торбеевском районах, по одному — в Чамзинском, Теньгушевском, Старошайговском, Кадошкинском, Кочкуровском и Дубенском районах, уточняет оперативный штаб республики.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Мордовии выявили 32 новых случая заражения коронавирусом.