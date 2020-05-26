Владикавказ, , 12:14 — REGNUM Полуфиналист конкурса «Лидеры России. Политика» из Северной Осетии Виктор Камболов принял участие в проекте #МыВместе. Являясь председателем правления «Евразийского делового союза», Камболов вместе со своей командой разработал цифровую благотворительную платформу для оказания помощи пациентам с коронавирусом и людям, страдающим другими тяжелыми заболеваниями, оказавшимся в сложной ситуации.

Согласно задумкам инициатора проекта, данный ресурс поможет в предоставлении информации и финансовой поддержки лицам, заболевшим тяжелыми недугами. Зачастую для излечения таких людей требуются большие материальные затраты, которыми не все могут обладать, отметил Виктор Камболов. Организуются сборы пожертвований через средства массовой информации. Для аккумуляции денежных потоков в едином центре и создается данная платформа.

«Планируется, что это будет очень емкий и масштабный информационный ресурс. Он будет работать на постоянной основе и призван объединить в одном месте материальные потоки для оказания помощи нуждающимся в ней. Работать платформа будет и после окончания пандемии коронавируса, для всех людей, нуждающихся в поддержке», — сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Виктор Камболов.

По его словам, в настоящее время работа над проектом находится в процессе. Авторы рассчитывают, что уже в ближайшем будущем цифровая благотворительная платформа будет запущена.