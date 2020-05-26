Стокгольм, , 12:19 — REGNUM Число тестов на выявление коронавирусной инфекции в Швеции на прошлой неделе сократилось с 32 000 до 28 000, что является снижением на 12,5%. Об этом 26 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Такая статистика Агентства общественного здравоохранения Швеции получена на фоне недавних обещаний правительства Швеции увеличить количество проведенных тестов до показателя в 100 000.

Журналисты Sveriges Radio сообщили, что лабораторные возможности для достижения такой планки у Швеции уже есть.

В свою очередь, министр социального обеспечения Швеции Лена Халленгрен заявила, что она абсолютно не удовлетворена тем, что количество проведенных тестов сократилось. Она считает, что власти двадцати одного региона несут за это ответственность.

«Понятно, что дела не должны идти в таком неверном направлении», — заявила министр Халленгрен.