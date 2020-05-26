Берлин, , 12:07 — REGNUM Правительство ФРГ рекомендует федеральным землям продлить действие мер по ограничению социальных контактов до 29 июня, передает Bild.

По данным издания, регионам рекомендовали продлить до конца июня ряд правил ограничения социальных контактов.

Речь идет в частности о соблюдении минимальной дистанции в 1,5 метра и обязательном ношении защитных масок.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Германии за последние сутки выросло на 432 и теперь составляет 179 002 человека.

Всего в Германии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 8 302 пациента.

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