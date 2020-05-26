Калуга, , 12:19 — REGNUM В калужской больнице скончался пациент с COVID-19, сообщает 26 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

От осложнений, вызванных кононавирусной инфекцией, умер житель Калуги 1938 года рождения.

Всего в регионе зарегистрировано 27 смертей пациентов с выявленным заражением коронавирусом. По количеству смертей от коронавируса Калужская область занимает 12-е место в стране.

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