Таллин, , 12:05 — REGNUM За минувшие сутки общее число выявленных носителей коронавируса в Эстонии возросло на 10 и теперь составляет 1 834 человека. Об этом 26 мая сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 1834 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что за минувшие сутки в стране никто не умер от COVID-19 и потому общее число летальных исходов по-прежнему составляет 65 человек.

Кроме этого, сообщается, что в отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся 36 человек, один из которых подключен к аппарату ИВЛ.

При этом в стране с начала пандемии было сделано более 78 тысяч тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных в Польше зараженных SARS-CoV-2 за прошедшие сутки увеличилось на 236 случаев и теперь составляет 21867.