Хабаровск, , 12:06 — REGNUM В Хабаровском крае не знают, что делать с колоссальным урожаем папоротника. В этом году тайга так расщедрилась, что папоротник-орляк можно, по словам селян, хоть косой косить. Но продать его люди не могут из-за запретов в Лесном кодексе, который с некоторых пор фактически превратил традиционный для селян — дальневосточников сбор дикоросов в нелегальный бизнес.

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Как выяснило ИА Хабаровский край сегодня, АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» ещё в 2016 году пытался наладить скупку папоротника у селян. Но тут же получил грозный окрик из прокуратуры: расходовать средства фонд может лишь на продукцию, выращенную селянами.

Как отметили в фонде, формально закон разрешает сбор дикоросов для собственных нужд, можно даже продать излишек, размеры которого в законе не обозначены. Но на практике всё получается иначе. Был прецедент, когда в одном из районов края селяне собрали большое количество березового сока и решили продать. В итоге сок у них конфисковали, а их самих отдали под суд, который приговорил их к штрафу в 200 тыс. рублей.

По оценке экспертов, легализация сбора дикоросов могла бы принести в бюджет региона дополнительно до 4 млрд рублей. Но в Лесном кодексе РФ прописан механизм, который сводит такие планы на нет. Нужно арендовать участок в тайге через аукцион, провести там никому не нужное межевание, которое обойдётся в неподъёмные для сельских жителей деньги, оформить паспорта использования, пройти ещё ряд процедур.

Папоротник с удовольствием покупают рестораны, его рады приобретать и за границей. Но бюрократия поставила этому надёжный заслон. Селяне в Хабаровском крае продают папоротник у дороги. В начале сезона цена увесистого пучка доходит до 100 рублей. Но совсем скоро его отдают и за 30.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме в 2018 году обсуждали внесение изменений в Лесной кодекс в части изменения ситуации со сбором дикоросов. Однако пока всё остаётся по-прежнему — невыгодным для людей.