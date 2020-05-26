Владимир, 26 мая 2020, 11:55 — REGNUM Во Владимирской области 26 мая выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
Всего в регионе зарегистрировано 2379 подтверждённых случаев.
Выписаны после выздоровления были более 350 человек. Также в регионе официально подтверждено 16 летальных случаев.
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