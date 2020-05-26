Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM Отопительный сезон, который стал самым теплым за семь лет в Петербурге и самым длинным за 40 лет, подходит к концу. Об этом сообщил глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук на заседании правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Протапливание в этом сезоне началось еще 16 сентября 2019 года.

«В завершении этого отопительного сезона с 8 мая мы перешли на периодическое протапливание, и лишь с сегодняшнего дня было издано распоряжение комитета по энергетике об окончании отопительного сезона», — сказал Бондарчук.

Он напомнил, что еще 14 мая в Петербурге шел снег, так что погода была переменчива. Общая продолжительность сезона составила 254 календарных дня, что является рекордом за последние 40 лет.

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