Кострома, , 11:44 — REGNUM В Костроме по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о сбыте аппаратов ИВЛ с истёкшим сроком годности. Об этом сообщает прокуратура Костромской области. Под подозрением — деятельность организации ООО «НПФ «Костромская Медтехника-Сервис».

«Установлено, что указанной организацией поставлены 50 аппаратов искусственной вентиляции легких 1999, 2000 года выпуска коммерческой организации, находящейся в г. Владимир. В дальнейшем указанные аппараты переданы в медицинские учреждения г. Владимира», — говорится в материалах прокурорской проверки.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал о закупке 800 просроченных аппаратов в Костромской области. Цена каждого составляла 5 тысяч рублей.

По информации областной прокуратуры, костромичи смогли продать во Владимир лишь малую часть техники. На склады «медтехники» аппараты ИВЛ попали сложным путём — производственная фирма перекупила их у индивидуального предпринимателя. Он, в свою очередь, приобретал технику в Росрезерве.

Уголовное дело по ч.1 ст.238.1 УК РФ возбуждено против руководства общества с ограниченной ответственностью. Управленцев обвиняют в сбыте недоброкачественных медицинских изделий, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан.

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