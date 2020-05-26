Курган, , 11:44 — REGNUM В Курганской области за сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом. Два из них — контактные, один — завозной из Якутии, сообщила 26 мая пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светлана Хомко.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 26 мая зафиксировано 192 случая заражения SARS-CoV-2. По выздоровлению выписаны 80 человек, одна пациентка скончалась.

Отмечается, что в Курганской области по-прежнему действует режим повышенной готовности и ограничений в связи с коронавирусной инфекцией.