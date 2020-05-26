Орел, , 11:43 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за последние сутки, сообщил региональный оперативный штаб 26 мая.

Всего в регионе с 24 марта по 26 мая подтверждено 1 тыс. 942 случая заражения коронавирусом. 953 человека выздоровели. 16 пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались.

782 случая заражения выявлено на территории Орла, 276 случаев — в Мценске и Мценском районе, 177 случаев в Орловском районе и 88 в Болховском.

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