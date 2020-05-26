Орел, , 11:41 — REGNUM Четыре летальных случая пациентов с положительными тестами на коронавирус подтверждены в Орловской области за последние сутки. Данные опубликованы 26 мая сайтом стопкоронавирус.рф.

По данным на 25 мая сообщалось только о 12 летальных случаях, напоминает ИА REGNUM. На 26 мая в сводке значится уже 16 случаев.

Всего в регионе на утро 26 мая выявлено 1 тыс. 942 случая заражения коронавирусом. 953 человека выздоровели.

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