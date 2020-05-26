Ташкент, , 11:38 — REGNUM Иностранные граждане в Узбекистане с истекшим сроком виз могут разместиться в гостиницах, сообщили в государственном комитете республики по развитию туризма.

В комитете уточнили, что администрация гостиниц не будет штрафоваться за размещение иностранцев с истекшими визами. В Узбекистане разрешена работа гостиниц с числом номеров больше десяти.

Вместе с тем гостиницам рекомендовано временно регистрировать гостей с использованием специальной электронной автоматизированной программы E-mehmon.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная комиссия по подготовке программы мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в Узбекистане продлила визы всем иностранным гражданам до 1 июня.

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