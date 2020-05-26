Самара, , 11:41 — REGNUM 84-летний мужчина с COVID-19 умер в Самарской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом, в регионе зафиксировали 17 смертей пациентов с COVID-19.

Отмечается, что в регионе за минувшие сутки выявили 87 носителей коронавируса. Больше всего выявляли в Тольятти и Самаре: 34 и 33 инфицированный соответственно. Кроме этого, вирус выявили в трех городах и пяти районах области.

При этом 74 носителя этой инфекции выявили при тестировании больных внебольничной пневмонией, ОРВИ, 14 — при эпидемиологическом расследовании.

Таким образом, в регионе было выявлено 2205 фактов заражения коронавирусом. При этом 669 человек полностью справились с инфекцией. На учете у врачей находятся 384 человека.

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