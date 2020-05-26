Курск, , 11:37 — REGNUM В Курской области официально подтверждена смерть ещё одного пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в пресс-службе областной администрации.

Скончалась 61-летняя женщина. Причиной смерти стала тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Это девятый летальный случай в регионе.

Как сообщает портал 46tv, скончавшаяся работала заместителем главного врача по педиатрии Курской городской больницы № 2. Также в соцсетях появились соболезнования от коллег скончавшейся 46-летней медсестры Щигровской центральной районной больницы, однако данных о ней пока нет в официальной статистике.

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