Москва, , 11:36 — REGNUM В России органами власти будут удалены персональные данные граждан, полученные во время действия цифровых пропусков. Об этом сообщил 26 мая министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на брифинге.

Он отметил, что цифровые пропуска являются обязательной услугой, действующей в период карантина и самоизоляции, и после снятия ограничений все персональные данные будут удалены.

Шадаев напомнил, что Подмосковье приняло решение с 23 мая отменить цифровые пропуска, и на текущей неделе все данные, связанные с перемещениями граждан, с адресами будут уничтожены.

«Соответственно, [информация] не останется у нас в государственных информационных системах», — сказал он.