Пномпень, , 11:40 — REGNUM Решение об обязательном двухнедельном карантине для всех без исключения въезжающих на территорию Камбоджи приняли власти страны. Об этом 26 мая сообщает интернет-версия газеты Phnom Penh Post.

При этом глава минздрава страны Мам Бун Хенг подтвердил газете ранее появившуюся в СМИ информацию о таком карантине для въезжающих.

«Все пассажиры, прибывающие в Камбоджу, должны теперь проходить 14-дневный карантин и тесты на коронавирус», — заявил он и уточнил, что речь идет не только о рейсах, которые прибывают из Южной Кореи.

Также указывается, что данная мера вводится после того, как на территории страны было выявлено два новых ввозных случая заражения коронавирусом, при том, что внутренних зараженных в стране не выявляли в течение более чем месяца, а все 122 зараженных до того уже вылечились

Отметим, на прошлой неделе в Камбодже, которая во время всего периода пандемии не закрывала полностью свои границы, был отменен запрет на въезд из группы стран с самой большой вероятностью заражения коронавирусом, куда входили США, Франция, Испания, Великобритания, Италия и Иран.