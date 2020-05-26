Красногорск, , 11:35 — REGNUM Водители Подмосковья с 27 мая для перемещения по Москве должны иметь московский цифровой пропуск, оформить который можно на сайте nedoma.mos.ru. С таким напоминаем к автолюбителям Московской области обратились специалисты Московской административной дорожной инспекции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе организации.

К пропуску обязательно должен быть «привязан» корректный номер автомобиля. В случае, если был введен неправильный номер машины, его можно скорректировать. Перед поездкой также необходимо убедиться, что пропуск действителен. Штраф в случае отсутствия пропуска или некорректных сведений в нем в соответствии со ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП составит 5 тыс. рублей.