Биробиджан, 26 мая 2020, 11:45 — REGNUM В Еврейской АО 26 мая выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.
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С начала наблюдений в регионе заразились вирусом 272 человека, из них 168 выздоровели, трое скончались.
Как сообщало ИА REGNUM, власти ЕАО направили на борьбу с распространением коронавируса дополнительно 8,6 млн рублей. Средства пойдут на приобретение реагентов для лабораторий, обустройство обсерватора и иные неотложные нужды.