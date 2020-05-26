Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM Петербуржцам не удастся избежать отключения горячей воды предстоящим летом. Об этом сообщил глава городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук на заседании правительства в Смольном, передает 26 мая корреспондент ИА REGNUM.

По словам Бондарчука, отключать горячую и холодную воду все равно придется, однако срок отключения по нормативу не должен превышать 14 дней. Графики размещены на сайтах теплоснабжающих организаций.

Бондарчук также сообщил, что для 980 зданий в Петербурге эти сроки все же удалось сократить до 5−11 дней или даже до 1−4 дней вместо двух недель.

«Еще раз прошу проверить графики работы и постараться минимизировать сроки. Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для наших горожан, особенно в нынешней ситуации», — сказал губернатор Александр Беглов.

Он потребовал максимально ускорить профилактику и ремонт труб.

Напомним, сегодня, 26 мая, в Петербурге официально завершился отопительный сезон, ставший самым длительным за последние 40 лет.

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