Ульяновск, , 11:27 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки выявлено 92 случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Данные оперативного штаба России Стопкоронавирус.рф

По данным на 26 мая (10:35 мск), в Ульяновской области с начала пандемии выявлен 2051 носитель коронавируса, в том числе за последние сутки — 92.

Выздоровел 551 пациент с коронавирусом, из них за последние сутки выздоровление зарегистрировано у 45 человек. Умерли семь человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление Роспотребнадзора по Ульяновской области отмечало, что в лёгкой форме заболевание протекает у 45,05% пациентов, в состоянии средней степени тяжести — у 19,26%, тяжёлое течение болезни — у 1,07% пациентов.

Всего в регионе проведено порядка 50 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, обследованы около 43 тыс. человек.

Отметим, в Приволжском федеральном округе на 26 мая выявили 1029 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии — 33 745.

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