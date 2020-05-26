Москва, , 11:23 — REGNUM В Москве умер генерал-майор ФСБ в отставке Юрий Бзаев. Ветеран спецслужб был обнаружен без признаков жизни в ночь на 26 мая в своей квартире на Космодамианской набережной, сообщает «МК».

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Признаков насильственной смерти на теле 74-летнего Бзаева не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Добавим, что в 1990 году Бзаев был назначен председателем КГБ Северной Осетии, работал директором Агентства федеральной безопасности по республике. Также занимал должность министра безопасности Северо-Осетинской АССР, начальника управления Федеральной службы контрразведки Северной Осетии-Алании. В 1994 году был переведён на должность заместителя начальника Главного управления ФСБ РФ. Четыре года спустя генерал-майор Бзаев стал секретарём Совета Безопасности Северной Осетии-Алании.