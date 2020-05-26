Благовещенск, 26 мая 2020, 11:36 — REGNUM В Амурской области 26 мая выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.
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С начала наблюдений число заражений составило 401, 113 пациентов вылечены, пять человек погибли.
Как сообщало ИА REGNUM резкий рост количества заражений коронавирусом в Роспотребнадзоре Приамурья связали с майскими праздниками.