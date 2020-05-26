Нижний Новгород, , 11:19 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 26 мая выявлено 228 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений коронавирусом выросло до 8504 случаев, сообщает областное правительство.

Полностью выздоровели 2859 жителей региона, за сутки выписаны 307 человек, что стало одним из самых высоких показателей с момента начала наблюдений. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 72 человека, за минувшие сутки погибли семеро граждан, что также является одним из самых высоких показателей с начала эпидемии в регионе.

«Мы видим, что за последние несколько дней коэффициент распространения коронавируса в регионе начал расти и на сегодняшний день составляет 0,96», — отметил губернатор Глеб Никитин. Таким образом, планировать переход на второй этап смягчения ограничений области пока преждевременно, коэффициент распространения должен быть не выше 0,8.

Отметим, что сегодня в регионе число вновь выявленных носителей вируса ниже количества выздоровевших граждан.

ИА REGNUM напоминает, первый этап смягчения ограничений в Нижегородской области начал действовать с 19 мая. Так, время прогулки увеличено с 60 ранее разрешенных до 120 минут, также увеличили и территорию возможных прогулок с 300 метров до 1000 метров от места проживания.

Кроме того, разрешается заниматься спортом на свежем воздухе в течение 120 минут в спортивной экипировке в группе не более двух человек и на расстоянии в пяти метрах друг от друга.

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