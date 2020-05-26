Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 11:18 — REGNUM В Карачаево-Черкесии прокуратура выявила факт нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в Карачаевской центральной городской и районной больнице. Сотрудники медучреждения были вынуждены покупать средства защиты за свой счет, сообщили 26 мая в надзорном ведомстве.

О том, что медперсонал приобретает в аптеках самостоятельно дезинфицирующие средства, маски и перчатки, стало известно в ходе проверки прокуратуры. По данному факту внесено представление в адрес руководства Карачаевской больницы по устранению нарушений прав сотрудников.

Помимо этого, было проверено, как соблюдаются права медиков на стимулирующие надбавки за работу в условиях распространения коронавируса. На информацию о нарушениях в прокуратуре не указали.

Напомним, ранее заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть поручил провести проверки по фактам невыплат медработникам стимулирующих надбавок за работу в условиях пандемии коронавируса.

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