Новосибирск, , 11:18 — REGNUM Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило рассказал о прибавлении в семействах козлов, козерогов и баранов. В зверинце уточнили, что сейчас у копытных период размножения и детеныши появляются на свет практически каждый день.

«В группе винторогих козлов одна самка родила двух козлят. У козерогов две самки родили по одному детенышу. В группе голубых баранов мамами стали две самки, у каждой по одному ягненку, — уточнили в пресс-службе зоопарка. — Козлята и ягнята, как и малыши других копытных, вскоре после рождения встают на ноги и готовы следовать за мамами. Они питаются материнским молоком, но, глядя на старших, знакомятся и со взрослой едой: принюхиваются к травам, веткам, листьям».

В коллекции копытных в новосибирском зверинце представлены животные, обитающие в различных климатических зонах и ландшафтах.

Напомним, в настоящее время Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило закрыт для посещения из-за коронавируса.