Тверь, , 11:17 — REGNUM 31 человек выписан с выздоровлением после коронавируса в Тверской области за последние сутки, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства 26 мая.

Всего в регионе с начала пандемии с выздоровлением выписаны 899 человек, у которых ранее выявлялись положительные тесты на коронавирус.

Также в Тверской области за последние сутки подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев, таким образом, достигло 1 тыс. 378. 462 человека с положительными анализами на коронавирус изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 17 пациентов скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Добавим, что всего в регионе на коронавирус обследованы уже 56 тыс. 826 человека, за последние сутки — 1 тыс. 678.