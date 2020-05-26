Рязань, , 11:19 — REGNUM За минувшие сутки ещё 85 случаев заражения коронавирусом выявлено в Рязанской области, сообщает региональная оперативная группа. Из лечебных учреждений за сутки выписано 18 пациентов, с домашнего карантина — 43 человека, у которых болезнь протекала в лёгкой форме.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 3 тыс. 125 случаев заражения коронавирусом. Ещё 81 положительный тест находится на подтверждении в лаборатории регионального Роспотребнадзора. Общее количество выздоровевших и выписанных пациентов с коронавирусом достигло 699 человек.

Вместе с условно заражёнными лицами сейчас под контролем врачей находятся 3206 человек.