Курск, , 11:14 — REGNUM В Курской области 26 мая выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 2 тыс. 648 положительных тестов. Под медицинским наблюдением находятся 1619 пациентов: 113 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 58 — в городском клиническом родильном доме, 95 — в Курской городской больнице №6. 1353 человека находятся на лечении в домашних условиях.

Выписаны были 1020 пациентов, девять человек скончались. Под медицинским наблюдением остаются 958 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 174 человека.

В регионе было проведено 48 тыс. 264 тестов на коронавирус, в том числе 1 тыс. 333 — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области обновили карту распространения коронавируса

Читайте развитие сюжета: В Курской области скончалась девятая пациентка с COVID-19