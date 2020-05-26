Казань, , 11:22 — REGNUM В Татарии 26 мая подтвердились 63 новых случая заражения SARS-CoV-2. Всего с момента начала наблюдения заражение коронавирусом выявлено у 2912 человек, выздоровели 2092 пациента, за сутки — 133 человека. Скончались с начала пандемии 10 пациентов, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Из числа новых зараженных коронавирусом в стационары госпитализированы 18 пациентов, 45 человек — получают помощь на дому. 62 новых случая заражения — контактные, один случай — завозной.

Больше всего выявили носителей коронавируса среди жителей Казани — 26 человек, в Набережных Челнах — 18 жителей. По возрасту пациентов до 18 лет — трое, от 18 до 30 лет — 12 человек, 15 человек — от 30 до 50 лет, 13 случаев в возрастной группе от 50 до 60 лет, 12 человек — от 60 до 70 лет, восемь — от 70 до 80 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани на базе городской больницы №16 планируют развернуть койко-места для пациентов, зараженных SARS-CoV-2.

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