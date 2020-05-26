Екатеринбург, , 11:15 — REGNUM В Свердловской области ещё два человека скончались от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Теперь в области подтвердили 20 случаев смерти от COVID-19. Все они отражены в федеральной статистике (это означает, что причиной смерти стала именно инфекция).

Отметим: в отличие от соседней Челябинской области, в свердловском оперштабе не называют количество пациентов с COVID-19, умерших по другим причинам (не от самой инфекции).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 4190 случаев выявления коронавирусом.