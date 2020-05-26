Батайск, Ростовская область, , 11:12 — REGNUM Пожару, который вспыхнул на складе по производству пластиковых изделий в Батайске Ростовской области, присвоен второй ранг сложности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ 26 мая.

Ранг пожара повышен до №2, уточнили в ведомстве. К тушению пожара стянуты дополнительные силы и средства — привлечены 68 человек и 15 единиц техники.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сообщение о пожаре на складе поступило в экстренные службы в 10:11 мск. По предварительной информации, площадь возгорания составила 500 кв. метров.

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