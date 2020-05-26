Хабаровск, , 11:25 — REGNUM В Хабаровском крае 26 мая выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.

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С начала наблюдений в регионе заразились новой коронавирусной инфекцией 1760 человек, из них 759 уже выздоровели, 10 пациентов умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке режим коронавирусных ограничений будет продлен после 1 июня в связи с тяжелой эпидситуацией.