Москва, , 11:58 — REGNUM Несовершеннолетним могут запретить продавать зажигалки в Москве и других городах России. Соответствующие поправки в законодательство были 26 мая поддержаны на заседании комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике законодательного собрания столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы комиссии, депутата Кирилла Щитова («Единая Россия»), поправки планируется внести в региональное законодательство, а также выступить с инициативой о внесении изменений в федеральные нормативно-правовые акты. При помощи подобных мер планируется прекратить один из видов подростковой токсикомании.

Так, предлагается ввести запрет на продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Также предложено привлекать к административной ответственности лиц, продавших несовершеннолетним товары со сжиженным углеводородным газом, распространявших такие товары среди несовершеннолетних, а также лиц, которые вовлекали несовершеннолетних в занятие сниффингом.

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