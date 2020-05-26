Ростов-на-Дону, , 11:00 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 203 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число носителей SARS-CoV-2 на Дону достигло 3 тыс. 930 человек, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 26 мая.

Новые случаи подтверждены в 31 городе и районе региона, в том числе в Ростове-на-Дону (39) и Зверево (20), а также Сальском (15) и Аксайском (14) районах. Большинство новых носителей SARS-CoV-2 — жители региона в возрасте от 46 до 65 лет (42,4%) и в возрасте от 18 до 45 лет (34%).

Под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 8 тыс. 826 человек, большинство из них находятся на самоизоляции по месту жительства.