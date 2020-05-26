Екатеринбург, , 10:58 — REGNUM В Свердловской области с начала пандемии коронавирус подтвердили уже у 4190 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным областного управления Роспотребнадзора, к 25 мая в Екатеринбурге были зарегистрированы 2554 пациента, у которых нашли COVID-19. Однако за последние сутки их число выросло на 166 и достигло 2720.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки на Среднем Урале подтвердили 207 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии 20 человек умерли, а 1499 вылечились.

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