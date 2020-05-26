Тула, , 10:54 — REGNUM 105 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщил 26 мая региональный оперативный штаб.

Случаи заражения подтверждены у жителей Тулы, Донского, а также целого ряда районов области. В то же время за последние сутки с выздоровлением выписаны 96 жителей Тулы и региона, у которых ранее был выявлен коронавирус.

Всего в Тульской области за период с 19 марта подтверждено 3 тыс. 318 случаев заражения. Выздоровели 1 тыс. 309 человек.

«Всего за время наблюдения скончался 21 пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошла смерть 69-летней жительницы Тепло-Огаревского района, о которой сообщалось ранее», — уточнили в региональном оперштабе.