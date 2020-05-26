Тбилиси, , 10:53 — REGNUM

За минувшие сутки в Грузии был подтвержден один новый случай коронавируса, в результате чего общее число достигло 732 человек. Информация размещена на официальном правительственном сайте https://stopcov.ge/.

За этот период выписались из больниц 11 пациентов, и общее число выздоровевших на 26 мая составило 537 человек.

В графе скончавшихся числится 12 летальных исходов. В режиме карантина находятся 3076 человек, в стационарах под наблюдением остаются 300 пациентов.