Симферополь, , 10:48 — REGNUM Крым достиг показателей первого этапа по обследованию населения на коронавирус, за сутки в республике провели более 500 лабораторных исследований. Об этом 26 мая во время брифинга о ситуации с распространением коронавируса в республике сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

«За сутки проведено 523 лабораторных исследования», — уточнил специалист.

По данным крымского Роспотребнадзора, республика достигла показателей первого этапа по обследованию населения на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у трёх человек. Двое заразились через контакты по ранее подтверждённым очагам, ещё один человек «привёз» вирус из-за границы. Всего, по данным местных властей, в республике с начала пандемии подтверждено 349 положительных тестов на новую инфекцию, 11 человек скончались.

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