Стокгольм, , 10:58 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции опубликовало на своем веб-сайте рекомендацию, в которой медики призвали граждан временно воздержаться от половых отношений. Причиной рекомендации стал инфекционный риск заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом 26 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

Согласно общим рекомендациям ведомства, в настоящее время жителям станы следует держаться подальше от других людей, соблюдая все меры по социальному дистанцированию, чтобы избежать распространения коронавируса. То же самое относится и к сексуальным отношениям, указывают медики.

Тем не менее, подчеркивается, что риск для эпидемиологической ситуации представляет собой секс между мало знакомыми людьми, которые не находятся в продолжительных отношениях. В тоже время любые сексуальные отношения между партнерами, находящимися в долгих отношениях или состоящими в браке, не приводят к риску распространения коронавирусной инфекции в обществе.

«Близость, интимные отношения и секс способствуют благополучию и здоровью в обществе… С другой стороны, знакомства и временные сексуальные отношения с новыми партнерами создают риск заражения себя и других», — сообщается на веб-странице Агентства общественного здравоохранения Швеции.