Красноярск, , 10:45 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае подтверждено 148 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 26 мая в региональном оперштабе.

Всего в Красноярском крае по состоянию на 26 мая коронавирус выявлен у 3558 человек. За сутки вылечились 45 человек. Общее число выздоровевших достигло 755.

Случаи заражения зарегистрированы в 49 муниципальных образованиях региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за весь период скончались 28 пациентов с коронавирусом.

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